Costa Rica vivirá el primer Campeonato Nacional de Fórmula 1 Virtual
Se competirá en cinco circuitos icónicos de la máxima categoría de los motores
El país se prepara para el Campeonato Nacional de Fórmula 1 Virtual 2025 (CNAV25), el primer certamen homologado por la Federación Costarricense de los Motores (Fecom) y el Icoder, que reúne a los mejores pilotos virtuales del país.
El torneo, organizado y transmitido por Virtual Motors, se disputará en la plataforma F1 25 de EA Sports con el respaldo técnico de Coauto Experience y el patrocinio de Next Level Racing.
En total, se repartirán más de $2,500 dólares en premios entre las categorías Profesional y Amateur.
Las competencias se desarrollarán en cinco circuitos icónicos del automovilismo mundial: Italia (23 octubre), Azerbaiyán (30 octubre), Singapur (6 noviembre), Estados Unidos (13 noviembre) y México (20 noviembre).
La premiación final será el 27 de noviembre en el VM Lounge en Heredia.
Carlos Moya, piloto de la categoría Pro, destacó que el CNAV25 “consolida al simracing como un deporte reconocido en Costa Rica”. Por su parte, Pablo Pérez, presidente de Virtual Motors, afirmó que este campeonato “une tecnología, deporte y educación”.
Las carreras podrán seguirse en vivo a través del canal de YouTube @VirtualMotors, a partir de las 7 p. m.