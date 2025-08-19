Presentadora hace maletas en México para venir a segunda temporada de ‘Mira quién baila’
A partir del 14 de setiembre, el público se reencontrará con tres rostros que no son nuevos en la pantalla de Teletica.
Edgar Silva encabezará, nuevamente, el equipo de presentadores del programa Mira quién baila (MQB).
En esta segunda temporada, el periodista estará acompañado de dos rostros que no son nuevos en la pantalla de Teletica: Natalia Rodríguez y Natalia Carvajal (ver nota adjunta). La segunda se encuentra fuera del país, pero ya hace maletas para regresar al popular concurso de baile.
“Yo sigo viviendo en México porque todavía estoy escribiendo mi telenovela. El año pasado me tocó viajar todas las semanas y fue bastante cansado, entonces este año decidí que voy a tomar mis reuniones desde Costa Rica. He estado empacando, alistando cosas y también tratando de adelantar un poquito de trabajo para poder estar más tranquila cuando llegue el programa”, dijo Carvajal, quien es modelo, actriz y ex Miss Costa Rica.
Este equipo acompañará a los televidentes cada domingo, a partir del próximo 14 de setiembre a las 7 p. m.
“Me emociona muchísimo, yo creo que cada uno de los proyectos me emociona de forma especial y voy muy ilusionado a esta segunda temporada”, agregó Silva, quien se consolida como el conductor principal de este tipo de espacios en Teletica.
“Siempre un formato va a ser muy intenso y realmente cae en una temporada donde tenemos muchísimos eventos y trabajo. Yo creo que a nivel mental es lo más importante, en mi caso, porque tengo el peso de muchísimas marcas comerciales”, indicó, por su parte, Rodríguez, quien está de viaje por la India.
Por el momento, los famosos confirmados para la segunda temporada son Ivonne Cerdas, Daniel Montoya, Mariana Uriarte, Ericka Morera, Randall “Chiqui” Brenes, Neto Rangel, Katherine Campbell y Jeff-On.