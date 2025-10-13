‘Mira quién baila’ reafirma su impacto social con las primeras donaciones de la temporada

Las primeras eliminadas de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) demostraron que, más allá de la competencia, el verdadero propósito del formato es transformar vidas. Gracias a su participación, dos organizaciones recibieron donaciones que les permitirán continuar su labor de acompañamiento y esperanza.



Ivonne Cerdas entregó una donación de $3.000 a la Fundación Labio Paladar Hendido, entidad que brinda albergue temporal y atención integral a personas con labio y paladar hendido en todo el país. Este albergue ofrece hospedaje a pacientes y familiares durante sus citas médicas o cirugías, incluso desde el embarazo, cuando se detectan los primeros casos.



Uno de los pacientes beneficiados, quien ha recibido atención por más de tres años, comentó: “Las visitas a la asociación me han ayudado a poder hablar mejor”.



Durante la entrega, Ivonne expresó su alegría. “Yo me siento muy feliz de poder dar este premio y ayudar a las familias y sus niños”, dijo la ex Miss Costa Rica.



Por su parte, Sonia Valverde, representante de la fundación, destacó que este dinero “es una verdadera bendición. Ahora tenemos tres meses de alquiler de nuestras instalaciones gracias a Teletica e Ivonne”.

Ivonne Cerdas fue la primera eliminada de MQB.

De igual forma, Thais Alfaro hizo entrega de $3.000 a Casa Esperanza, organización que brinda refugio y acompañamiento a mujeres sobrevivientes de trata de personas con fines de explotación sexual, abuso sexual o relaciones impropias.

En su último baile de la competencia, Alfaro expresó: “Yo represento a mujeres que han sido víctimas de trata, de violencia. Y por ellas bailé, firme, enojada, porque ellas sí son sobrevivientes de verdad”.



