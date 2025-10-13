‘Mira quién baila’ reafirma su impacto social con las primeras donaciones de la temporada
Ivonne Cerdas y Thais Alfaro entregaron los $3.000 que recibieron al ser eliminadas del programa a sus respectivas fundaciones.
Las primeras eliminadas de la segunda temporada de Mira quién baila (MQB) demostraron que, más allá de la competencia, el verdadero propósito del formato es transformar vidas. Gracias a su participación, dos organizaciones recibieron donaciones que les permitirán continuar su labor de acompañamiento y esperanza.
Ivonne Cerdas entregó una donación de $3.000 a la Fundación Labio Paladar Hendido, entidad que brinda albergue temporal y atención integral a personas con labio y paladar hendido en todo el país. Este albergue ofrece hospedaje a pacientes y familiares durante sus citas médicas o cirugías, incluso desde el embarazo, cuando se detectan los primeros casos.
Uno de los pacientes beneficiados, quien ha recibido atención por más de tres años, comentó: “Las visitas a la asociación me han ayudado a poder hablar mejor”.
Durante la entrega, Ivonne expresó su alegría. “Yo me siento muy feliz de poder dar este premio y ayudar a las familias y sus niños”, dijo la ex Miss Costa Rica.
Por su parte, Sonia Valverde, representante de la fundación, destacó que este dinero “es una verdadera bendición. Ahora tenemos tres meses de alquiler de nuestras instalaciones gracias a Teletica e Ivonne”.
De igual forma, Thais Alfaro hizo entrega de $3.000 a Casa Esperanza, organización que brinda refugio y acompañamiento a mujeres sobrevivientes de trata de personas con fines de explotación sexual, abuso sexual o relaciones impropias.
“Nos sentimos muy honradas y agradecidas. Actualmente, atendemos a más de 16 mujeres menores de edad. Las apoyamos con la creación de oportunidades que les permitan reinsertarse a la sociedad de una manera óptima y digna”, subrayó.Los fondos recibidos se destinarán a equipamiento tecnológico para fortalecer los programas educativos y de capacitación de las beneficiarias.
Con estos primeros aportes, MQB reafirma su compromiso de usar el entretenimiento como un medio de transformación social, conectando el arte, la solidaridad y la esperanza.