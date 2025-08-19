“Me asusta el nivel de exigencia”: Thais Alfaro se sincera antes de MQB

La presentadora de Buen Día, Thais Alfaro, ya tiene un nuevo desafío: la pista de Mira quién baila (MQB). La periodista fue confirmada como la novena participante de la segunda temporada del reality de baile y asegura que vivirá esta experiencia “con el corazón alegre”.



“Sentí mucha emoción y también un poco de susto. Es una propuesta diferente, pero muy bonita, y la recibí con el corazón agradecido”, confesó tras la llamada de la producción que la invitó a formar parte del show.

Alfaro dividirá su tiempo entre la conducción de televisión, el trabajo en redes sociales y la maternidad de tres niños, pero dice estar decidida a organizarse para asumir este reto al 100%.



“Pensé en mi familia, en mis tiempos, en si podía con el reto físico y emocional. Pero también pensé en lo bonito que es vivir algo nuevo. Decidí decir que sí, porque quiero disfrutar este proceso, aprender, y también divertirme”, comentó.

Su esposo y sus hijos serán protagonistas indirectos de esta nueva etapa.​

“Están felices. Me apoyan muchísimo, me animan y son mi mayor motivación. Josué (mi hijo mayor) me dijo que no quería que me hicieran sentir mal si no hacía algo bien, pero le comenté que es parte del proceso. Ellos serán mi motivación y fuerza”.

El cambio no es menor: pasar del periodismo al baile implica dejar la zona de confort.



“Salirme del periodismo, que es mi zona segura, y enfrentarme a algo tan físico, emocional y fuera de lo que estoy acostumbrada. También mostrarme en una faceta más vulnerable, sin guiones”, aseguró.

Aunque confiesa que le gusta bailar, reconoce que la exigencia será grande:



“Me gusta bailar, pero no soy profesional. Me preocupa el nivel de exigencia, la coordinación, y claro… el miedo escénico en una pista de baile. Recuerdo que cuando fui de invitada, en 2018, a 'Dancing With The Stars', me sudaban las manos y me sentí muy nerviosa. Pero también sé que con disciplina y actitud, se pueden lograr buenos resultados”.

Ahora, el desafío será mantener el equilibrio entre todos sus roles y la competencia.



“Va a ser un reto, pero estoy organizando bien mis horarios, con el apoyo de todo el equipo en Teletica y por supuesto mi familia. Todo es cuestión de equilibrio, y sobre todo, de mantener la mente enfocada y el corazón alegre”.

La segunda temporada de Mira quién baila se estrenará el próximo 14 de setiembre, con un elenco que ya incluye, además de Thais Alfaro, a Ivonne Cerdas, Daniel Montoya, Mariana Uriarte, Ericka Morera, Randall “Chiqui” Brenes, Neto Rangel, Katherine Campbell y Jeff-On. Todavía falta un último famoso por confirmar.

