¡Falta poco para la gala de invitados de MQB! Vea cómo se preparan los famosos

El próximo domingo 9 de noviembre, la novena gala de Mira quién baila (MQB) promete encender la pista del Estudio Marco Picado con un espectáculo lleno de celebridades, deportistas, artistas invitados y nominados, todos listos para enfrentar un doble reto de baile que definirá la cuarta eliminación de la temporada.

En esta ocasión, la pista recibirá a siete parejas en competencia y a figuras icónicas de la televisión y el deporte nacional (vea el video adjunto de la portada).

El presentador Ítalo Marenco se unirá a los mundialistas de Italia 90: Róger Flores, Germán Chavarría, Claudio Jara y Mauricio “El Chunche” Montero, quienes prometen un popurrí futbolero que hará vibrar al público.





Por su parte, el DJ brasileño Neto Rangel compartirá la pista con la creadora de contenido Keyla Sánchez. Por medio de redes sociales, la presentadora de televisión ha compartido su entusiasmo de volver a la pista del Marco Picado.





La maquillista Mariana Uriarte bailará junto a la presentadora Montserrat del Castillo. En redes, las creadoras de contenido han compartido sus ensayos y Mariana admitió que Del Castillo y Michael Rubí “pelean como hermanillos, por todo”.





Montse, como es conocida la presentadora, recalcó que tiene casi una década de no bailar en una pista como la de MQB, pero mostró emoción por su regreso.





La fisioterapeuta Katherine Campbell se presentará junto a la campeona de la primera temporada de MQB, la boxeadora Naomy Valle.





El cantante Jefferson Donado, conocido como Jeff-On, compartirá coreografía con la influencer y modelo Kimberly Loaiza.



La gala también contará con la participación de los nominados de la noche. Ericka “Keka” Morera bailará junto a la presentadora de Buen Día, Nancy Dobles.





Dobles dice estar muy feliz de esta oportunidad y de que “Keka” la haya tomado en cuenta. La comunicadora también participó como invitada en la primera temporada de MQB.

El humorista Daniel Montoya se presentará acompañado del maquillista Adán Chinchilla y del locutor Irán Blanco, conocido como “El Maleku”.





Ellos también han documentado sus ensayos en redes. Vea aquí uno de los primeros acercamientos a la coreografía:









Cada famoso deberá realizar un segundo número, al igual que en la octava gala, lo que convierte la noche en un doble desafío para todos los concursantes.



Los fanáticos podrán seguirla en vivo por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX, así como por el canal de YouTube de MQB, donde los streamers Diego Garro y Corney compartirán reacciones en tiempo real.





podrán votar hasta siete veces al día por sus favoritos a través de WhatsApp al número 6070-0777 o mediante la página web



La novena gala comenzará a las 7 p. m., y al final de la noche se definirá quién será el participante eliminado: el famoso que reciba menos apoyo del público dirá adiós a la pista de MQB, mientras los demás seguirán compitiendo por el gran premio de la temporada. Además, podrán votar hasta siete veces al día por sus favoritos a través de WhatsApp al número 6070-0777 o mediante la página web votos.teletica.com.




