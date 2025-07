Vivieron en la calle, pero hoy transforman la ciudad que antes les dio la espalda

Más de 15 personas que alguna vez vivieron en las calles de San José le dieron una nueva cara a la capital. Con escobas, mangueras y mucho ánimo, participaron en una intensa jornada de limpieza liderada por la fundación Chepe se Baña, una organización que trabaja a diario con personas en condición de calle.



Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, recorrieron parques, paradas de autobús y diversos puntos del centro josefino. No solo barrieron basura, también limpiaron prejuicios. Mientras lavaban aceras y recogían desechos, compartían con orgullo sus historias de lucha y superación.



“Yo dormí por años en esas bancas, y ahora las estoy limpiando. Esto para mí es cerrar una etapa con dignidad”, comentó uno de los participantes.



La reacción de los transeúntes no tardó en llegar: muchos aplaudieron el gesto, agradecieron con palabras de aliento, sonrisas e incluso café caliente.



Esta iniciativa, que se realiza cada semana, no solo transforma San José. También cambia vidas. Porque cuando alguien decide levantarse y otro le tiende la mano, las calles dejan de ser el final del camino… y se convierten en un nuevo comienzo.



Reviva esta emotiva historia en el reportaje que aparece en la portada del artículo.