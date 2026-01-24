Verano Toreado en Puriscal: una fiesta que va más allá del redondel

Puriscal está acostumbrado a reunirse cuando hace falta. En sus calles y comunidades persiste una forma de entender la vida donde la tradición no se conserva en vitrinas, sino que se pone a trabajar. Este fin de semana, esa manera de hacer las cosas se vuelve visible con la llegada del Verano Toreado, una transmisión especial de Teletica que convierte la fiesta en una causa compartida.



Entre enero y marzo, cada sábado, el Verano Toreado recorre distintos puntos del país. Lo que comenzó como una propuesta de entretenimiento familiar se ha consolidado como una plataforma para que las comunidades generen recursos y apoyen proyectos sociales. Hogares de personas adultas mayores, comedores infantiles y centros educativos han encontrado en este espacio una forma concreta de respaldo.



En Puriscal, el destino de los fondos está claramente definido. Todo lo recaudado se destinará al Hogar de Ancianos de Puriscal, una institución que brinda atención, compañía y cuidado a 45 personas adultas mayores, y que enfrenta desafíos constantes para sostener su operación diaria.



“Necesitamos muchos recursos para poder brindar la atención que se requiere a todas las personas adultas mayores, por eso esta alianza con el Verano Toreado es clave. Nos ha permitido por más de una década generar recursos para cubrir el presupuesto anual, ya que los fondos públicos que con los que contamos no nos alcanzan”, comentó Irene Arias, administradora del hogar.

Detrás de cada levantín, de cada carrera y de cada risa que se escucha en el redondel, hay un objetivo que trasciende el espectáculo. La tradición taurina se convierte aquí en un lenguaje común que permite sumar apoyos y sostener un espacio que cuida a quienes ya recorrieron un largo camino.



La invitación queda abierta. Este sábado 24 de enero, a las 8 p. m., Puriscal será escenario de una noche de fiesta, identidad y solidaridad. Porque el Verano Toreado demuestra, una vez más, que la tradición también puede ser una forma de ayudar.



Para conocer más detalles y ver cómo esta jornada toma forma en la comunidad, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

