Vendía empanadas en la calle y hoy atiende su propio local en Atenas

Durante años, Paola Madrigal caminó las calles de Atenas con una hielera al hombro y una bolsa llena de empanadas recién hechas. El sol encima, el cansancio acumulado y la misma meta todos los días: vender lo suficiente para sostener a sus hijos.



No había vitrinas ni rótulos. Solo el olor a masa frita, los refrescos naturales y la constancia.



Cada venta era pequeña, pero necesaria. Cada moneda sumaba. Y así, paso a paso, fue levantando una historia que comenzó en la acera.



La buena cuchara de Paola no tardó en correrse de boca en boca. Sus empanadas empezaron a ser esperadas. La gente preguntaba por ella. Algunos clientes la buscaban en las esquinas donde solía parar. Con el tiempo, el sabor se volvió reputación.



Entonces llegó la decisión que cambió el rumbo.



Junto a su pareja, dejó de moverse por las calles y convirtió su propia casa en un punto fijo. Abrieron una ventanita sencilla, apenas un espacio para atender, pero suficiente para sembrar raíces.



Desde ahí empezó otra etapa. Más orden, más clientes, más platillos. El menú creció. El negocio también.



Madrigal y Vargas Food se transformó en algo más que un lugar para comer. Se volvió punto de encuentro. Vecinos que llegan por costumbre, familias que recomiendan el sitio, trabajadores que pasan por su almuerzo diario.



Nada fue casualidad. Todo respondió al mismo principio que la acompañó desde el inicio: disciplina, esfuerzo y la decisión de no rendirse.



Hoy, Paola ya no camina kilómetros con sus productos. Ahora espera detrás de la ventanita que levantó con sus propias manos. Y desde ahí sigue haciendo lo mismo que hacía en la calle: cocinar con cariño y sostener a su familia.



Si desea conocer más sobre este emprendimiento y ver de cerca cómo funciona Madrigal y Vargas Food, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

