Valeria perdió la visión pero ganó una guía que transformó su vida

Valeria Alvarado no sabía que aquel viaje a Colombia marcaría un antes y un después en su vida. Lo que comenzó como una búsqueda de alternativas frente a la incertidumbre terminó convirtiéndose en el encuentro que transformaría su manera de habitar el mundo. Allí la esperaba Bella, su perrita guía.



Valeria padece retinosis pigmentaria, una enfermedad hereditaria que provoca una pérdida progresiva de la visión. Con el paso del tiempo, su condición avanzó hasta dejarla legalmente ciega. En medio de los desafíos diarios que impone esta realidad, tomó una decisión firme: buscar herramientas que le permitieran recuperar autonomía y seguridad.



Fue así como llegó a Colombia, donde conoció a Bella, una Golden entrenada como perra guía. Desde el primer encuentro comenzó a construirse un vínculo basado en la confianza, la paciencia y la complicidad. No se trató solo de un proceso técnico de entrenamiento, sino de un aprendizaje mutuo.



Hoy, Bella acompaña a Valeria en cada espacio de su rutina. En casa la asiste en tareas cotidianas y, fuera de ella, la guía con precisión hasta su lugar de trabajo. Juntas recorren pasillos, sortean obstáculos y alcanzan destinos que antes representaban un reto constante. Bella la ayuda a encontrar su escritorio, a desplazarse con seguridad hasta el baño o incluso a ir por un café. Gestos simples que, en este contexto, significan enormes conquistas diarias.



Sin embargo, la relación entre ambas va más allá de la asistencia funcional. Para Valeria, Bella no es únicamente su guía. Es su amiga, su compañera incondicional, un apoyo emocional que le brinda calma en momentos de tensión y confianza ante lo desconocido.



En un entorno que muchas veces no está diseñado pensando en las personas con discapacidad visual, Bella representa más que orientación. Es autonomía, es dignidad, es libertad en movimiento. Juntas demuestran que la verdadera guía no solo se entrena: también se construye desde el amor y la lealtad.



Si desea conocer más sobre esta historia y ver cómo Bella acompaña a Valeria en su día a día, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

