Una madre, una carrera universitaria y la esperanza de un mañana distinto

Desde muy temprano, Marieth Barahona inicia sus días con una rutina marcada por la responsabilidad y la esperanza. Antes de entrar a clases, deja a sus hijos en TIP TEC, un centro educativo ubicado dentro del Tecnológico de Costa Rica que brinda apoyo a madres y padres estudiantes. Con ese primer paso del día, Marieth sabe que cada esfuerzo tiene un propósito claro.



Cinco días a la semana recorre el campus universitario para formarse en Ingeniería en Materiales, una carrera que la apasiona y que exige constancia y disciplina. Entre apuntes, evaluaciones y jornadas intensas, mantiene firme su motivación: demostrar que la educación es una herramienta real para transformar su vida y la de su familia.



Al terminar las clases, regresa para reencontrarse con sus pequeños y compartir con ellos la hora del almuerzo. Son momentos breves, pero cargados de sentido, que refuerzan el vínculo familiar y le recuerdan por qué no se rinde, incluso cuando el cansancio pesa.



La historia de Marieth es la de muchas madres que avanzan sin hacer ruido, sosteniendo sueños propios y ajenos al mismo tiempo. Es un testimonio de perseverancia que confirma que, aun en medio de las dificultades, la determinación y el amor permiten construir un futuro mejor.

Encuentre el reportaje completo en el video que está en la portada del artículo.

