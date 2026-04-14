Una historia de amor y trabajo que demuestra que la discapacidad no define los sueños

La historia de Daniel Vega está marcada por retos que comenzaron desde temprana edad. Vive con parálisis cerebral y autismo, condiciones que han representado desafíos médicos y sociales. Sin embargo, su trayectoria no se define por esas limitaciones, sino por la perseverancia y el acompañamiento constante que ha recibido.



A su lado ha estado siempre su madre, doña Katia Vega, quien ha sido un pilar fundamental en su vida. Juntos han construido un proceso de aprendizaje continuo, donde cada avance ha sido fruto del esfuerzo, la paciencia y la dedicación. Gracias a ese acompañamiento, Daniel ha desarrollado habilidades, ha explorado sus capacidades y ha dado pasos hacia una mayor independencia.



Lejos de permitir que los diagnósticos definan su camino, Daniel ha encontrado en la creatividad una forma de expresión y desarrollo personal. Esa motivación llevó a madre e hijo a emprender un nuevo proyecto que les permitiera unir talento, propósito y autonomía.



Así nació “Artesanías By Kathy”, un emprendimiento familiar dedicado a la elaboración de piezas en resina. Cada artículo es elaborado con cuidado, reflejando no solo habilidad manual, sino también un proceso de superación y trabajo conjunto. El proyecto se ha convertido en una oportunidad para visibilizar capacidades y abrir espacios de inclusión.



El emprendimiento no solo ha fortalecido el desarrollo personal de Daniel, sino que también representa un ejemplo de cómo el apoyo familiar y la determinación pueden transformar realidades. Cada creación lleva consigo un mensaje que va más allá del arte: la certeza de que con acompañamiento y confianza es posible avanzar.



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