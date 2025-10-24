Una experiencia diferente en Poás: tour en “Chapulín” que combina naturaleza y aprendizaje

En el cantón de Poás de Alajuela, una experiencia distinta está conquistando a los visitantes que desean conectar con la naturaleza de forma divertida y educativa. Se trata del tour en “Chapulín”, un recorrido didáctico creado por Cristóbal Chacón, vecino de la zona, guía turístico y emprendedor que hace más de cuatro años decidió convertir su idea en un proyecto familiar.



El recorrido lleva a los turistas por un trayecto lleno de color, historia y vida. El paseo inicia en los alrededores del cantón, donde los participantes pueden observar la riqueza natural de Poás: aves, orquídeas, helechos y una gran variedad de plantas endémicas. Durante la caminata, Cristóbal explica curiosidades sobre la flora local —entre ellas, los helechos del Parque Nacional Volcán Poás, considerados de los más grandes del país.



Uno de los momentos más interesantes del tour es cuando el guía detiene el recorrido para mostrar una planta muy especial: el “chucero”, la especie que dio nombre al cantón y al propio Parque Nacional Volcán Poás. A diferencia de otras plantas, el chucero no desarrolla hojas, sino púas, un detalle que siempre sorprende a los visitantes.



Ya dentro del parque, los turistas caminan por senderos rodeados de vegetación hasta llegar al cráter del volcán Poás, uno de los más impresionantes del país. La combinación de naturaleza, aire fresco y explicaciones didácticas convierte este paseo en una experiencia inolvidable para todas las edades.



El recorrido finaliza con una parada en el establecimiento familiar Mirador Lo que Tú Quieras, un restaurante y mirador donde se puede disfrutar de una buena comida a la parrilla, carnes jugosas y un variado menú con vista panorámica del valle. Un cierre perfecto para una jornada que mezcla aventura, conocimiento y sabor local.



Puede repasar el reportaje completo en el video que está en la portada.