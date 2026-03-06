Un viaje por el Golfo de Nicoya que revela paisajes, vida marina y rincones ocultos

Desde Puntarenas, donde el mar marca el ritmo de la vida cotidiana, comienza una travesía que invita a mirar el Golfo de Nicoya desde una perspectiva distinta. El recorrido propone una combinación de aventura, naturaleza y momentos de contemplación que transforman la simple navegación en una experiencia completa.



A medida que la embarcación se aleja de la costa, el paisaje cambia. El horizonte se abre y el golfo revela una diversidad de rincones que solo se conocen desde el agua. La brisa marina, el sonido del motor y el movimiento del mar acompañan un trayecto que mezcla exploración y descanso.



La experiencia es guiada por Mario Zamora, de Cocos Tours, quien conduce a los visitantes por distintos puntos del golfo en una travesía que incluye pesca, snorkel y una parada en Punta Eternia, una reserva privada donde naturaleza y arte se integran en un mismo espacio.



Durante el recorrido, el guía turístico Olger García explica que cerca de la Reserva Biológica Isla Negritos se realiza una parada en alta mar para intentar pescar. Según detalla, la actividad permite a los visitantes experimentar el mar de una forma directa y dinámica.



Además, el trayecto ofrece la posibilidad de observar distintas especies que habitan en este ecosistema. Entre ellas destaca el mono araña, cuya presencia sorprende a quienes visitan estas islas y confirma la riqueza natural del golfo.



La travesía continúa hacia Punta Eternia, un lugar donde senderos rodeados de paisajes marinos invitan a caminar sin prisa. Instalaciones artísticas y rótulos con frases inspiradoras acompañan el recorrido y ofrecen un espacio para detenerse, observar y reconectar con el entorno.



“Aquí las personas pueden recorrer la isla, disfrutar de los senderos. Es un paradero que se incluye en este recorrido por los tesoros del golfo con Cocos Tours”, añadió García.

La experiencia permite comprender el Golfo de Nicoya más allá del paisaje. El mar se convierte en escenario de aventura, aprendizaje y contemplación, un lugar donde cada parada revela una faceta distinta del ecosistema costero.



Quienes deseen conocer más sobre este recorrido pueden comunicarse por WhatsApp al 8876-9354 o buscar a Cocos Tours CR en Facebook e Instagram.



Descubra más detalles de esta travesía en el reportaje completo disponible en el video que aparece en la portada.

