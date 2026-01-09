Un viaje al origen del cacao en San Mateo de Alajuela

En San Mateo de Alajuela existe un rincón donde la naturaleza y la historia se mezclan con un inconfundible aroma a cacao. Se trata de Chocolate Tour Costa Rica, un espacio que invita a los visitantes a recorrer una hermosa propiedad rodeada de verde, mientras descubren el origen y la evolución de uno de los productos más emblemáticos de la región: el cacao (ver video adjunto).

El tour ofrece una experiencia educativa y sensorial que permite conocer todo el proceso de creación del cacao, desde sus raíces ancestrales hasta su transformación final. A lo largo del recorrido, los visitantes aprenden cómo los pueblos indígenas iniciaron el cultivo y uso del cacao, entendiendo su valor cultural, espiritual y alimentario, así como las técnicas tradicionales que aún hoy inspiran su producción.

El encargado de guiar esta experiencia es Alejandro Corral, un chef mexicano que encontró en Costa Rica no solo un nuevo hogar, sino también un propósito. Corral decidió quedarse en el país y enfocar sus esfuerzos en regenerar el bosque de la propiedad, con la visión de convertir el lugar en un santuario natural que proteja la biodiversidad y promueva una relación más respetuosa con el entorno.

Más que un tour, Chocolate Tour Costa Rica se presenta como una vivencia que conecta al visitante con la tierra, la historia y la sostenibilidad. Quienes deseen agendar esta experiencia pueden hacerlo a través del sitio web www.choco-tour.com, y así adentrarse en un recorrido donde el cacao cuenta su historia desde el corazón del bosque.



