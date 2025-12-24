Un viaje a Dota que se queda en la memoria

En la Zona de los Santos hay lugares que sorprenden porque, en pocos metros, concentran todo lo que muchos buscan para escapar de la rutina. En Santa María de Dota, naturaleza, buena comida, descanso y aventura conviven en un mismo punto: el Restaurante La Catarata.



El sitio combina restaurante, senderos naturales, cabañas y una catarata que marca el ritmo del lugar. Se trata de la Catarata La Chonta, una caída de agua que se convierte en telón de fondo y en protagonista silenciosa de la experiencia.



En entrevista con Más que Noticias, Gricela Arias, propietaria del proyecto, explicó el origen de la catarata: “Nace en un lugar conocido como La Chonta, en la parte alta del Cerro de la Muerte, desde donde nos llega el agua que da vida a esta catarata”.



Más allá del paisaje, el encanto del lugar está en su cercanía. “La gente se enamora del lugar, de la catarata, de la zona, por el fácil acceso”, comentó Arias, al destacar que se trata de un destino pensado para todo tipo de visitantes.



El proyecto es 100% familiar y es administrado por Gricela junto a su esposo, Cristian Mora, quienes han apostado por un turismo cálido, cuidado y cercano. El restaurante ofrece un menú variado que incluye mariscos, trucha, ceviches, cortes de carne y cócteles.



“Tenemos un amplio menú de arroces, cortes de carne y mariscos, y la idea es que la gente pueda degustar esto acompañado del sonido de la catarata”, explicó Mora.

Así, Restaurante La Catarata se consolida como una parada obligatoria para quienes visitan Santa María de Dota, ya sea para un almuerzo distinto, una caminata entre senderos, un baño refrescante o una estadía en sus cabañas rodeadas de verde.



La invitación queda abierta para repasar este destino y conocer más detalles en el video que acompaña el reportaje en la portada del artículo.



Cómo llegar: búsquelo en Waze como Restaurante La Catarata

Teléfono: 6275-9270

