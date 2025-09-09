Un reto entre cintas y aros: descubriendo la gimnasia rítmica

La gimnasia rítmica es un deporte que cautiva por su elegancia y exigencia: combina elementos de gimnasia, danza y ballet, mientras las atletas dominan aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta para dar vida a rutinas llenas de técnica y expresión artística. No se trata solo de un espectáculo visual, sino de un verdadero reto físico y mental (ver nota completa en el video adjunto).

Ese fue el desafío: poner a prueba la flexibilidad y la coordinación para intentar crear una rutina completa. Sin embargo, la falta de práctica se interpuso en el camino y dejó claro que detrás de cada movimiento perfecto hay horas de esfuerzo y dedicación.

Nunca es tarde para empezar. Todos, sin importar la edad o la experiencia, pueden aprender a practicar gimnasia rítmica. Este deporte abre una puerta a descubrir nuevas capacidades del cuerpo y de la mente, siempre que exista la disposición de intentarlo.

La pregunta era inevitable: ¿lograría al final cumplir con el objetivo? Entre pasos fallidos y avances pequeños, la respuesta se fue construyendo con paciencia, hasta entender que la meta no está solo en la perfección de la rutina, sino en el aprendizaje del proceso.

Mariam Chaves, entrenadora apasionada de esta disciplina, lo resume con una lección clara: la gimnasia rítmica enseña que la disciplina y el amor por lo que se hace pueden llevarnos muy lejos. Cada ensayo es una oportunidad de crecer y cada error, una invitación a mejorar.

Los beneficios son evidentes. En el plano físico, aumenta la flexibilidad, la fuerza, la coordinación, el equilibrio y la postura. Mentalmente, impulsa la concentración, la confianza, la disciplina y la creatividad. Una suma de fortalezas que convierte a este deporte en un camino de superación personal.

La gimnasia rítmica, más que un reto, es una experiencia transformadora: exige, inspira y demuestra que el cuerpo puede expresar mucho más de lo que imaginamos.

Si desea practicar gimnasia, puede buscarlos en redes sociales como Gimnasia Artística Artzu.