Un pulmón cafetalero en el centro de Santo Domingo

Por Jose Ernesto Herrera | 5 de agosto de 2022, 18:45 PM

La familia Arrieta Bolaños decidió, en 2013, dejar de comprar café que no fuera de primera calidad para lanzarse a producir uno propio, con un estándar que asegurara el más alto nivel de grano.



Fue así como Sebastián Arrieta empezó a trabajar en la finca familiar, donde había 800 matas de café abandonadas, a las cuales dedicó tiempo y esfuerzo para darles un giro en la calidad que fuera digno de los paladares más exigentes.



Su esfuerzo no se quedó ahí. Con la ayuda de su familia, empezó a desarrollar el terreno, que ahora se llama Finca los Árboles y que funge bajo un concepto de conservación y buenas prácticas ambientales.



Este terreno no solo produce los granos que la familia Arrieta Bolaños ahora vende a sus clientes, también funge como un radiante escenario que también aloja giras educativas y turismo.



Si está interesado en visitar esta finca, puede contactar con la familia Arrieta Bolaños al número: 8389-1101.