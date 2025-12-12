Un portal con luz, sonido y movimiento que invita a vivir la Navidad en familia

Desde el 1 de diciembre y hasta el 4 de enero, los Heraldos del Evangelio en Costa Rica abren las puertas de una de las actividades más singulares de la temporada: un portal navideño que combina sonido, luz y movimiento para recrear, de forma inmersiva, los momentos que rodean el nacimiento de Jesús.



La experiencia se desarrolla en el Colegio Tesoros del Saber, en barrio El Socorro de San Miguel de Santo Domingo de Heredia. Cada tarde, entre las 3 p. m. y las 7 p. m., decenas de visitantes llegan para dejarse envolver por esta puesta en escena que apuesta por la devoción, la creatividad y el detalle.



“El portal es una experiencia. No es un espectáculo; somos religiosos y todas las actividades que desarrollamos tienen como objetivo acercarnos más a Dios”, explica el presbítero Andy Rodríguez, quien recuerda que cada función dura cerca de 15 minutos.

La narración resume los pasajes centrales del nacimiento del Señor y se acompaña de efectos cuidadosamente integrados: iluminación, ambientación sonora y figuras animadas que guían al público por la historia.



Cada presentación recibe a un máximo de 50 personas. Lo más llamativo es que toda la infraestructura —desde su diseño hasta sus mecanismos internos— ha sido construida por miembros de la congregación. Entre ellos está el hermano Víctor Hugo Serrano, quien detalla el nivel de preparación que requieren estas funciones: “Todo debe estar sincronizado: el sonido, la luz y el movimiento. Es un trabajo detallado, pero lo hacemos con alegría para que la gente viva la Navidad de una manera especial”.



El portal permanecerá abierto todos los días hasta el 4 de enero y la entrada es completamente gratuita. Para obtener más información, los interesados pueden visitar la página de Facebook Heraldos del Evangelio Costa Rica.



Le invitamos a repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada.

