Un perro cambió la vida de Cristian y su futuro profesional

Han pasado cuatro años desde que Cristian Céspedes decidió dar un giro radical a su vida. Dejó atrás una rutina predecible y una carrera como ingeniero para aventurarse en el apasionante mundo del adiestramiento canino, una decisión que lo transformó. Con su emprendimiento, Morde Adiestramiento Canino, no solo ha educado a perros, sino que también ha impactado positivamente a decenas de familias.



El camino de Cristian no ha sido fácil. A lo largo del proceso, se encontró con voces escépticas que cuestionaban su elección, diciéndole que su pasión por los perros no era un “trabajo de verdad”. Sin embargo, su amor por los animales y su determinación lo llevaron a desafiar esas expectativas y construir algo significativo (ver nota completa en el video adjunto).

“Al principio, la gente no entendía lo que hacía. Muchos pensaban que solo jugaba con perros. Pero para mí, cada perro tiene su historia, y cada familia merece la oportunidad de comprender mejor a su mascota”, explica Cristian con una mirada decidida.

Morde Adiestramiento Canino no es solo un negocio; es una plataforma donde los perros aprenden a comportarse y los dueños a entender mejor a sus compañeros de cuatro patas. Desde cachorros inquietos hasta perros con problemas de conducta, cada sesión de adiestramiento representa una nueva oportunidad para fortalecer vínculos y mejorar relaciones.

“El adiestramiento es una forma de comunicación. Cuando un perro y su dueño logran entenderse, la relación se transforma”, asegura.

Para más información, puede encontrarlo en redes sociales como Morde Adiestramiento Canino.