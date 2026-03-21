Un oso perezoso bebé fue hallado junto a su madre muerta hoy lucha por seguir con vida

Cuando Filiberto llegó al centro de rescate, apenas podía sostenerse.



Era un perezoso bebé que había pasado días enteros solo en el bosque de Sarapiquí, aferrado a la ausencia. A su lado había quedado el cuerpo sin vida de su madre, quien habría muerto tras caer de un árbol. Sin alimento, sin protección y sin posibilidad de defenderse, su historia parecía encaminada a apagarse sin que nadie la viera.



Pero alguien lo encontró.



Ese momento marcó un quiebre. El traslado al Rescue Center Costa Rica, en Alajuela, no solo le ofreció un refugio, sino la posibilidad de empezar de nuevo. Allí comenzó un proceso que exige paciencia, precisión y cuidado constante. Alimentación especializada, atención veterinaria y monitoreo permanente se convirtieron en parte de su rutina diaria.



Al inicio, cada movimiento era débil. Cada reacción, lenta. Sin embargo, con el paso de los días, algo empezó a cambiar.



Hoy, Filiberto muestra señales de recuperación. Sus movimientos ganan firmeza y su curiosidad, esa que parecía apagada, comienza a aparecer de nuevo. Cada pequeño avance es el resultado de un trabajo silencioso, sostenido por un equipo que entiende que detrás de cada caso hay una vida que depende completamente de ese esfuerzo.



Su historia no es aislada.



En este centro, que desde hace cinco años se dedica al rescate y rehabilitación de fauna silvestre, llegan animales en condiciones similares: víctimas de accidentes, de la pérdida de su hábitat o del abandono. Todos comparten un punto de partida incierto y una posibilidad que solo existe si alguien interviene a tiempo. El trabajo, sin embargo, no se detiene ahí.



Los responsables del centro proyectan ampliar su alcance con la apertura de un nuevo espacio en el Pacífico Central, específicamente en Místico, una zona donde actualmente no existe atención especializada para este tipo de emergencias.



Si desea conocer más sobre el proceso de recuperación de Filiberto y el trabajo que realiza este centro de rescate, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

