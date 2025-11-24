Un músico, una cocina y un desafío: así nació Cocinando a Ciegas

Hay proyectos que nacen sin estridencias, casi como un acto íntimo, y terminan por convertirse en un espejo donde muchos encuentran su propio reflejo. A sus 42 años, Jonatán González —músico, profesor, padre— decidió que su historia tenía algo que podía servirle a otros. No desde la épica, sino desde la vida cotidiana, esa que se teje entre fogones, sonidos y rutinas que parecen simples hasta que dejan de serlo. Así nació Cocinando a Ciegas, un canal de YouTube que abrió hace apenas unos meses y que ya comienza a abrirse paso con una naturalidad que desarma.



Jonatán cocina siguiendo un mapa distinto al del resto: escucha cómo cruje el aceite, recuerda el sonido exacto de una tapa al cerrar, mide con los dedos el punto de una masa. Su guía es el oído, el tacto, la memoria. Y, sobre todo, las herramientas accesibles que ha aprendido a dominar con paciencia. Cada video es un pequeño escenario donde caben el humor, la torpeza convertida en recurso y la certeza de que la discapacidad visual no es un muro sino un territorio por explorar.



Cuando no está entre sartenes, está entre melodías. En Esparza, Puntarenas, Jonatán es profesor de música y, hace poco, recibió el Premio al Mérito del Colypro, una especie de reconocimiento que más que coronar una trayectoria, la ilumina. Lo acompaña su guitarra, sus estudiantes y una vocación que no posa: se queda, respira, insiste.



Entre recetas, instrumentos y un ritmo de vida que parece encajar sin esfuerzo, Jonatán sostiene una idea simple: la vida puede vivirse con todos los sentidos, incluso cuando uno de ellos falta. Cocinando a Ciegas no es un tutorial gastronómico ni un manifiesto sobre la discapacidad; es un recordatorio de que la independencia también puede tener aroma a comida casera.



Le invitamos a descubrir su historia completa en el video que aparece en la portada de este artículo.

