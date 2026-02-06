Un guacho de camarones nacido del recuerdo de mamá

Esta semana, el recetario de Más que Noticias se traslada hasta Puntarenas para encontrarse con una receta que huele a tradición y sabe a hogar. En una cocina donde el tiempo parece ir más despacio, Josefa Rodríguez abre las puertas para compartir un platillo que guarda un significado especial: el guacho de camarones.



Para ella, no se trata solo de una preparación, sino de un recuerdo vivo. “Esta receta me recuerda a mi mamá. Ella nos hacía siempre, para quitarnos un antojo o como un chineo cuando estábamos enfermos”, comentó. En esas palabras se condensa una forma de cocinar que va más allá del sabor y se ancla en la memoria familiar.



El arroz guacho se prepara con caldo de mariscos, cebolla y chile, dejándolo reposar para que absorba desde el inicio los aromas del fondo. Luego, en el sartén, el arroz se cocina con vino blanco, vegetales, sal, pimienta y achiote, hasta alcanzar una textura suave y cargada de sabor.



En paralelo, los camarones se saltean con aceite y mantequilla, sazonados con sal, pimienta y ajo, cuidando que queden jugosos. Cuando el arroz está en su punto, se incorporan los camarones, el brócoli y el culantro coyote, dando forma a un platillo donde cada ingrediente encuentra su lugar.



El resultado es un guacho de camarones que resume la cocina puntarenense: sencillo, generoso y profundamente ligado a la historia familiar. Para conocer el paso a paso y escuchar la voz detrás de esta receta, puede repasar el reportaje completo en el video que está en la portada del artículo.

