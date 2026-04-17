Un bosque con tres cataratas y una escuela de magia escondida que pocos conocen en Costa Rica

El recorrido comienza antes de dar el primer paso. No es una entrada convencional. Es una puerta que sugiere otra cosa, una transición entre lo cotidiano y un espacio que propone una experiencia distinta. Así se accede a la llamada Escuela Bohemia de Magia, el punto de partida de un trayecto donde la imaginación se mezcla con el entorno natural.



La Gruta Bohemia se presenta como un lugar donde la fantasía no sustituye al paisaje, sino que se integra a él. A lo largo del recorrido, cada elemento parece colocado para activar la curiosidad sin romper la armonía del bosque. Mailyn Barquero, quien guía la experiencia, lo resume como un espacio que combina naturaleza y detalles que invitan a imaginar.



Durante el trayecto aparecen figuras y escenarios que remiten a un universo conocido. Dragones animados, una sala dedicada a lechuzas, escobas y objetos que evocan la magia forman parte del recorrido. Sin embargo, el entorno natural se mantiene como eje central, marcando el ritmo de la experiencia.



El camino no es corto. Son cerca de cuatro kilómetros de senderos que atraviesan el bosque y conducen a tres cataratas. Los accesos están acondicionados para facilitar el recorrido, lo que permite avanzar sin perder de vista el entorno.



En medio del trayecto también hay espacios pensados para detenerse. Uno de los más visitados es el área conocida como “las cheladas de Hagrid”, donde los visitantes pueden descansar y refrescarse antes de continuar.



Gerardo Brenes, propietario de la finca, señala que la propuesta busca mantener un equilibrio entre la experiencia temática y el respeto por la naturaleza. La idea no es reemplazar el paisaje, sino ofrecer una forma distinta de recorrerlo.



Quienes deseen visitar este lugar pueden obtener más información en redes sociales como Gruta Bohemia o comunicarse al teléfono 6432 6063.



Si desea ver cómo es este recorrido y conocer cada uno de sus rincones, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

