Tres generaciones y 36 años de historia: emprendimiento de truchas florece en Cartago

En la comunidad de La Esperanza de El Guarco, Cartago, el sonido del agua y el verde de las montañas acompañan una historia de trabajo, perseverancia y tradición familiar.



Se trata de Truchas Selva Madre, un emprendimiento que nació hace 36 años gracias a la visión de Beto Solano, quien llegó a estas tierras cuando gran parte de la zona era únicamente bosque (ver video adjunto).



Los inicios no fueron sencillos. La familia encontró sustento primero en la venta de madera y carbón. Más adelante apostaron por el cultivo de mora y, con el paso de los años, descubrieron una nueva oportunidad en el agua que corría por la propiedad.



La creación de un lago y la crianza de truchas marcaron el comienzo de una etapa que transformaría para siempre la historia de la familia.



Hoy, ese legado continúa en manos de nuevas generaciones. Jesús Solano, de 21 años, y Josué Solano, de 23, crecieron viendo a sus padres, tíos y abuelos trabajar para sacar adelante el proyecto.



"Crecimos entre truchas", cuenta Josué mientras recorre el lugar donde pasó gran parte de su infancia.



Ambos forman parte de la tercera generación que impulsa el negocio familiar. Actualmente, colaboran en la atención de los visitantes y en las diferentes labores que permiten mantener vivo el emprendimiento.



Para ellos, continuar con el proyecto representa mucho más que un trabajo. Es una forma de honrar el esfuerzo de quienes iniciaron el camino décadas atrás y de asegurar que las futuras generaciones también encuentren oportunidades en su propia comunidad.



Además del restaurante y los espacios naturales, Truchas Selva Madre ofrece una experiencia muy particular para quienes los visitan: la posibilidad de pescar su propia trucha y disfrutarla recién preparada.



Ellos abren los fines de semana. Si desea información, puede buscarlos en redes sociales como Truchas Selva Madre.