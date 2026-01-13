Tres estudiantes crean proyecto ecológico con IA para mejorar reciclaje en Barva

Desde un aula de sexto grado, en Barva de Heredia, nació una idea que podría cambiar la forma en que una comunidad entera maneja sus residuos. Naomi Matarrita, Pablo Hernández y Felipe González, estudiantes de escuela, desarrollaron un proyecto ecológico integral que combina creatividad, conciencia ambiental y tecnología (ver video adjunto).

Los tres idearon una maqueta que propone una mejora en la ruta de reciclaje y en el tratamiento de residuos del cantón. En su modelo, analizaron cómo se recolecta actualmente la basura y plantearon soluciones más eficientes para separar, reutilizar y reducir desechos.

Una casa sostenible hecha por estudiantes

Pero no se quedaron ahí. También construyeron un modelo funcional de una casa sostenible, donde integran conceptos como el uso responsable del agua, la correcta gestión de residuos y prácticas amigables con el ambiente.

El objetivo del proyecto es claro: demostrar que la sostenibilidad puede empezar desde el hogar y que pequeños cambios generan grandes impactos.

Tecnología al servicio del ambiente

Como complemento, los estudiantes crearon una página web educativa pensada para los vecinos de Barva. En ella, cualquier persona puede hacer consultas sobre reciclaje y recibir respuestas claras y prácticas.

Lo más innovador es que el sitio cuenta con un chatbot de inteligencia artificial, programado para responder preguntas sobre cómo reciclar mejor, cómo clasificar los residuos y qué acciones ayudan a cuidar el medio ambiente en el día a día.

Un ejemplo que inspira

Este proyecto demuestra que la conciencia ambiental no tiene edad y que, cuando la educación se combina con creatividad y tecnología, pueden surgir soluciones reales para las comunidades.

Naomi, Pablo y Felipe no solo presentaron un trabajo escolar: propusieron un futuro más sostenible para Barva, recordándonos que las ideas que cambian el mundo a veces nacen en un pupitre de escuela.