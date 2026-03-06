Tres amigos que perdieron su trabajo terminaron abriendo un restaurante en Alajuela

En el corazón de Alajuela, a pocos metros de la iglesia de La Agonía, un pequeño local desprende el aroma de pan tostado, salsas caseras y recetas recién preparadas. Allí funciona Club Sandwich, un restaurante especializado en sándwiches que nació de la amistad y de la decisión de empezar de nuevo.



La historia del negocio se remonta a un momento difícil. Felipe Rodríguez, uno de los propietarios, recuerda que la idea surgió tras el despido de uno de los socios de su antiguo trabajo. Luego de intentar conseguir empleo sin éxito, los tres amigos decidieron tomar otro camino y apostar por un emprendimiento propio.



Lo que comenzó como una necesidad se convirtió en un proyecto que hoy representa estabilidad y esperanza. El proceso implicó trabajo constante y decisiones arriesgadas, pero también una convicción clara de que era posible construir algo propio.



El local es reflejo directo de ese esfuerzo. Los socios participaron en el diseño, la remodelación y la puesta en marcha del restaurante. Cada mesa, cada pared y cada detalle del espacio lleva la marca de su trabajo conjunto.



En la cocina, Rafael Castillo se encarga de liderar la preparación del menú. Actualmente ofrecen siete tipos de sándwiches, acompañados de papas especiales y bebidas naturales. Entre las opciones destaca el llamado Chanchis, preparado con pulled pork y conocido tanto por su sabor como por el nombre creativo que despierta la curiosidad de los clientes.



Con el paso de los meses, Club Sandwich se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan comer bien y apoyar emprendimientos locales. El restaurante también refleja el valor de la amistad como motor de un proyecto que empezó en medio de la incertidumbre.



Quienes deseen visitarlo pueden encontrarlo en redes sociales como El Club Sandwich y en Waze como Club Sandwich Alajuela.



Conozca más sobre la historia de este emprendimiento en el reportaje completo disponible en el video que está en la portada.



