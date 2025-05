Tiene 99 años y aún corta zacate: Don Antonio y su pasión por el campo

A sus 99 años, don Antonio Quirós no se queda en casa esperando que pase el tiempo. Cada mañana se calza sus botas de hule, toma el machete y sale a hacer lo que más le gusta: trabajar en el campo.



“Hay que hacerle al trabajo para no acalambrarse. Me canso un poquito nada más”, dice entre risas, con una vitalidad que contagia.



Don Antonio es vecino de San Vicente, en el distrito de La Suiza de Turrialba. En su finca siembra, corta zacate y se mantiene activo todos los días, como si el calendario no tuviera poder sobre él.



El campo no solo le ha dado alimento, sino también propósito. Y aunque su edad sorprende, lo que más impacta es su actitud positiva y su energía inquebrantable. “Mientras uno pueda moverse, hay que hacer algo. El cuerpo lo siente si uno se queda quieto.”



En la entrevista, don Antonio no solo compartió su rutina, también dejó un mensaje claro para las nuevas generaciones: “Trabajen en lo que les guste, no se queden esperando a que todo llegue fácil. El trabajo da salud, alegría y ganas de vivir.”



Con casi un siglo de vida, este turrialbeño nos enseña que el verdadero secreto para mantenerse bien no está en descansar… sino en nunca dejar de moverse con propósito y amor por lo que uno hace.



Conózcalo en el video que aparece en la portada de este texto.