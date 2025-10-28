Tiene 85 años y aún pedalea 60 km cada fin de semana

María Eugenia Piedra, conocida cariñosamente como Maruja, es un ejemplo viviente de que la energía y la vitalidad no dependen de la edad. A sus 85 años, mantiene una rutina que muchos jóvenes envidiarían: cada fin de semana recorre más de 60 kilómetros en bicicleta, siempre con una sonrisa y una actitud agradecida ante la vida.



Vecina de Tibás, recuerda que desde niña sintió una atracción natural por la actividad física. No importaba si se trataba de correr, nadar o practicar algún deporte; siempre encontraba alegría en moverse. Esa pasión fue creciendo con los años y la llevó a convertirse en cinta negra de taekwondo, disciplina que le enseñó el valor de la constancia, el equilibrio y la fortaleza mental.



Hoy, Maruja asegura que su secreto está en mantenerse activa y en agradecer cada día por la oportunidad de moverse, respirar y disfrutar la vida. Su historia no solo inspira a quienes la rodean, sino que también demuestra que el bienestar no tiene edad y que la actitud puede ser el mejor combustible para el cuerpo y el alma.



Su ejemplo es un recordatorio de que nunca es tarde para cuidar el cuerpo y mantener la mente en movimiento. Su historia completa puede verse en el reportaje que aparece en la portada de este artículo.

