“Tía Mona”: la reina del Hogar San Rafael que cautivó con su alegría y coquetería

En el Hogar San Rafael, en el corazón de Zarcero, una mujer de 78 años ha logrado cautivar a todos con su simpatía, vitalidad y un toque especial de coquetería que la convierte en una de las personalidades más queridas del lugar.

Emilce Vindas es la ganadora de la corona en el reinado en este hogar para adultos mayores, y su coronación ha sido un reflejo de su alegre personalidad y pasión por la vida.

Muchos la llaman “Tía Mona”, y ella misma prefiere que la llamen así y no por su nombre de pila, pero es claro que el apodo tiene una historia entrañable.

​“Fue una sobrina quien me empezó a llamar 'Tía Mona'. El papá de ella, que es mi hermano, le decía que me bromeara con ese apodo, y así me quedé. ¡Ahora todos me conocen así!”, cuenta entre risas, como si el apodo fuera una prenda de lujo que se lleva con orgullo.