Teresa: un corazón al servicio de la fe y la comunidad

En el pintoresco pueblo de Navarro del Socorro, en Cartago, transcurre la vida de Teresa Solano, una mujer cuya existencia está marcada por la fe, la entrega y el amor al prójimo.

Entre las montañas que rodean este rincón de paz, se levanta una pequeña iglesia que respira esperanza en cada banco y en cada vela encendida. Es ahí donde Solano dedica sus días, sosteniendo con su esfuerzo y devoción la vida espiritual de su comunidad.

Desde hace años, se ha convertido en el alma de este templo. Lee durante la misa, organiza actividades, imparte catecismo, entona cantos y, con la misma dedicación, se encarga de mantener impecable cada rincón de la iglesia. Su presencia es constante, su compromiso inquebrantable. Para muchos, ella es el corazón que late dentro de esas paredes cargadas de historia y fe (ver video adjunto).

Con una fe profunda, Teresa ha encontrado en el servicio una forma de agradecer a la vida. Cada acción que realiza, por pequeña que parezca, es un acto de amor hacia su comunidad. No busca reconocimientos ni aplausos; su satisfacción está en ver cómo las puertas del templo permanecen abiertas, acogiendo a quienes buscan consuelo o un momento de reflexión. Su labor, silenciosa, pero constante, se ha convertido en un ejemplo de compromiso y generosidad para todos los vecinos.

Hace seis años, a la historia llegó Valentina, una niña que la vida puso en su camino para reafirmar su vocación de amor. Teresa la llama su “hija del corazón”. Desde entonces, ambas comparten no solo la fe, sino también la alegría del servicio. Valentina ha crecido viendo en Teresa una guía, una maestra y una madre. Hoy, sigue sus pasos con entusiasmo, aprendiendo que servir con amor es una de las formas más puras de agradecer.

En Navarro del Socorro, el nombre de Teresa se pronuncia con cariño y respeto. Su historia es la de una mujer sencilla que, con su ejemplo, mantiene viva la llama de la fe y el sentido de comunidad. En cada misa, en cada canto y en cada sonrisa, se refleja el legado de una vida entregada a los demás.