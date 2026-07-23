Taylor Pérez: el portero que convirtió la adversidad en su mayor fortaleza

Un accidente de tránsito cambió la vida de Taylor Pérez para siempre. Hace algunos años perdió uno de sus brazos, un hecho que pudo haber significado el final de muchos de sus sueños. Sin embargo, para este puntarenense fue el comienzo de una nueva historia, marcada por la perseverancia, la disciplina y una inquebrantable pasión por el fútbol (ver video adjunto).

Oriundo de Morales de Puntarenas, Taylor decidió no rendirse ante las dificultades. Con esfuerzo y determinación, encontró en el deporte una nueva oportunidad para demostrar que los límites muchas veces existen solo en la mente. Hoy defiende con orgullo la portería de la Selección Nacional de Fútbol para Amputados de Costa Rica y también compite en la Primera División de esta disciplina con el equipo de sus amores, Puntarenas.

Su dedicación dentro de la cancha ha dado frutos. La temporada anterior fue reconocido como el mejor portero del campeonato, un logro que refleja las incontables horas de entrenamiento, el sacrificio y el compromiso con su equipo y con el deporte que tanto ama.

Pero detrás de cada atajada hay una motivación aún más grande. Sus dos hijos son el motor que lo impulsa a superarse cada día y la razón por la que nunca dejó de luchar, convencido de que el mejor ejemplo que puede darles es demostrar que ninguna circunstancia define el futuro de una persona.

La historia de Taylor Pérez trasciende el fútbol. Es la historia de un hombre que transformó una de las pruebas más difíciles de su vida en una oportunidad para inspirar a otros. Desde Morales de Puntarenas, su ejemplo motiva a muchos jóvenes costarricenses a perseguir sus sueños con valentía, recordándoles que el verdadero triunfo no siempre consiste en levantar un trofeo, sino en levantarse una y otra vez frente a la adversidad.