Sueño hecho música: la apuesta de Carlos Chaves por la formación artística en Costa Rica

Carlos Chaves es un músico de profesión que encontró en la enseñanza una forma de trascender su propio talento. Con años de formación y experiencia, decidió dar un paso más allá de los escenarios para compartir sus conocimientos con otras personas, impulsado por la convicción de que la música puede transformar vidas desde edades tempranas (ver video adjunto).

Ese sueño tomó forma con la creación del Centro Costarricense de Artes Musicales (CECART), ubicado en Alajuela. Este espacio se ha consolidado como un centro de formación integral donde niños, jóvenes y adultos pueden desarrollar sus habilidades en disciplinas como canto, piano, guitarra y violín. Incluso, los más pequeños tienen la oportunidad de iniciarse en el mundo sonoro a través de programas de estimulación musical.

Uno de los aspectos que distingue a este centro es la implementación del Método Kodály, un sistema de enseñanza que prioriza el aprendizaje a través de la voz, el oído y la comprensión musical desde una edad temprana. Esta metodología, poco común en el país, posiciona al CECART como una propuesta innovadora dentro de la educación artística en Costa Rica.

Más allá de la formación técnica, la visión de Carlos Chaves apunta a democratizar el acceso a la música y motivar a más personas a descubrir y desarrollar su talento. Su iniciativa no solo abre puertas al aprendizaje, sino que también construye un espacio donde la disciplina, la creatividad y la pasión se encuentran.

Quienes deseen formar parte de este proyecto educativo, pueden obtener más información y matricularse contactando directamente al número 8836-3122.