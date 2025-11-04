Su historia suena a esfuerzo: la doble pasión de un joven por la música y los negocios

Con solo 19 años, Esteban Araya demuestra que los sueños se alcanzan con disciplina y pasión. Este joven cantante y emprendedor ramonense ha encontrado en la música y en el trabajo constante dos formas de expresarse y crecer (ver video adjunto).

Desde niño descubrió su amor por el canto.

“Participé en un concurso de canto siendo niño y gané. El primer lugar recibió una bicicleta. Al año siguiente volví a participar… y volví a ganar”, recuerda entre risas.

Aquel impulso infantil se convirtió en una motivación permanente. Con el paso del tiempo, su voz y carisma le han abierto puertas en distintos escenarios, mientras continúa formándose y soñando con llegar más lejos.

Pero Esteban no se detiene ahí. Con la misma determinación que pone en cada canción, también decidió emprender.

“Mis papás siempre me inculcaron el trabajo, por eso decidí crear una marca de ropa deportiva. A pesar de mi juventud, tengo claro que las cosas se consiguen con esfuerzo”.

Así nació Tuanis Wear, una propuesta de ropa deportiva hecha por jóvenes y para jóvenes, pensada para quienes buscan sentirse cómodos, auténticos y con estilo propio.

Quienes deseen conocer más sobre su marca, pueden contactarlo al 8620-3639.





