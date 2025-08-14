Shauny: la mamá que levantó un imperio de moda sin dejar de lado a su familia

Emprendedora, empresaria, mamá, esposa y el alma de su hogar. Así es Shauny Ramírez, una mujer que hace cuatro años decidió transformar su amor por la moda femenina en una oportunidad de negocio y, al mismo tiempo, en un espacio que le permitiera estar más presente en la vida de sus hijos.



Su historia no es de suerte, sino de esfuerzo, visión y pasión. Comenzó vendiendo algunas prendas, explorando estilos y conociendo a su clientela. Desde el inicio tuvo claro que su emprendimiento debía ser más que solo ropa: debía ser una expresión de empoderamiento.



Hoy, su marca refleja su esencia: auténtica, fuerte y cercana. Uno de los pilares en este camino ha sido su esposo, José, quien la ha acompañado desde el primer día no solo como pareja, sino como socio en este proyecto de vida.



Juntos, y junto a sus dos hijos, han aprendido a equilibrar reuniones con meriendas escolares, sesiones de fotos con cuentos antes de dormir, y entregas con abrazos en casa. Su rutina es dinámica e inspiradora, y demuestra que es posible emprender sin abandonar lo más importante: la familia.



Shauny no solo vende ropa; con cada prenda entrega un mensaje: sí se puede. Se puede crecer, soñar y avanzar sin sacrificar el amor que nos rodea. Su historia es la de muchas mujeres que, como ella, decidieron no elegir entre ser madres o empresarias, sino ser ambas, con estilo, corazón y propósito.



En redes sociales pueden encontrarlos como @cuculatienda, ubicados frente a la Iglesia de La Agonía, en el centro de Alajuela.



Repase el reportaje completo en el video disponible en la portada de este artículo.

