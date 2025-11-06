Setenta años de Tulín, la finca de Jacó que ha hecho del campo una forma de memoria

Al amanecer, cuando la niebla se estira sobre los cerros de Jacó, el sonido de los animales rompe el silencio. Es la hora en que comienza la jornada en Productos Tulín, una finca que lleva más de setenta años respirando al ritmo del campo costarricense.



En este lugar, rodeado de montañas y pastos húmedos, la leche no es solo un producto, sino el resultado de una historia familiar que ha pasado de padres a hijos, y de hijos a nietos. Lo que empezó como un pequeño proyecto artesanal se convirtió con los años en una empresa que conserva la esencia del trabajo rural: constancia, respeto y cariño por la tierra.



El día empieza temprano, con el ritual de alimentar al ganado. Nada se deja al azar. Los pastos se escogen con cuidado, el agua se mide con exactitud y el silencio de la mañana acompaña los movimientos de quienes han aprendido que el bienestar de los animales es también el bienestar de la finca.



Después, llega el momento que da sentido a todo: el ordeño. En Tulín, este acto es casi un diálogo entre el ser humano y el animal. No hay prisa, solo rutina y respeto. La leche que se obtiene no es el fin, sino la confirmación de un trabajo hecho con paciencia y manos firmes.



Con los años, Tulín ha sabido adaptarse sin traicionar su origen. Las máquinas llegaron, sí, pero el alma del lugar sigue siendo la misma: la del campo que resiste, la de quienes madrugan con el mismo compromiso que tuvieron sus abuelos.



Aquí, la tradición no se mide en cifras, sino en generaciones. Tulín no es solo una empresa: es una memoria viva del esfuerzo campesino costarricense, una manera de recordar que el trabajo, cuando se hace con amor, también se hereda.



Puede ver el reportaje completo en el video que aparece en la portada de este artículo.

