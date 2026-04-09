Se conocieron en 1948 y, 77 años después, siguen escribiendo su historia juntos

Hay historias que no se explican en fechas, sino en permanencias. La de Carmelo Fernández y Catalina Cartín comienza en 1948, pero no se queda ahí. Se extiende, se despliega, se sostiene a lo largo de 77 años que no se repiten, pero que se reconocen en la forma en que se miran.



Ese mismo año en que se conocieron decidieron casarse, no como un gesto impulsivo, sino como una certeza que, con el tiempo, encontraría su propia confirmación. En una época donde el matrimonio temprano era común, ellos construyeron algo que no dependía de la costumbre, sino de la continuidad.



Desde entonces, su relación se ha mantenido en una lógica sencilla y constante: la compañía, el respeto y una forma de cariño que no se diluye. No hay grandes declaraciones, pero sí una presencia que permanece. Se buscan con la mirada, se reconocen en el otro y sostienen un vínculo que ha atravesado décadas sin perder su centro.



Esa historia también tomó forma en la familia que construyeron. Tuvieron 13 hijos, y a partir de ahí la vida se multiplicó en 43 nietos, 32 bisnietos y 2 tataranietos. Más allá de los números, lo que se mantiene es una estructura de valores que ha pasado de generación en generación.



En paralelo, don Carmelo desarrolló una trayectoria marcada por el boxeo, una disciplina que exigía resistencia y enfoque. Sin embargo, su historia más larga, la que realmente se sostuvo en el tiempo, ha sido la que construyó junto a Catalina.



Hoy, considerados como uno de los matrimonios más longevos del país, su vida en común no se presenta como una excepción, sino como una posibilidad: la de un amor que no depende del paso del tiempo para sostenerse, sino de la decisión de permanecer.



En ellos, el tiempo no aparece como desgaste, sino como acumulación de vida compartida. Una que sigue, incluso ahora.



Si desea conocer más sobre su historia y ver cómo se mantiene este vínculo después de 77 años, puede repasar el reportaje completo en el video que aparece en la portada del artículo.

