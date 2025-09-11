Santi, el niño que se convirtió en reportero y conquistó la Granja del Tío Beto

Con apenas 11 años, Santiago Rojas demostró que el periodismo no tiene edad. Durante una visita a la Granja del Tío Beto, en Alajuela, tomó el micrófono de nuestra periodista Diana Vásquez y, convertido en reportero por un día, guió a todos en un recorrido lleno de curiosidad y sorpresas.



Entre cabras, conejos, aves y otros animales, Santi hizo preguntas, compartió risas y mostró cómo este espacio se ha consolidado como un lugar ideal para aprender jugando. La granja no solo funciona como refugio para los animales, también es un sitio didáctico donde las familias encuentran una experiencia diferente, con actividades que acercan a los más pequeños al respeto y al amor por la naturaleza.



La oferta va más allá del contacto con los animales. La Granja del Tío Beto cuenta con sala de fiestas y organiza celebraciones y dinámicas educativas, convirtiéndose en un espacio único en la provincia de Alajuela. Cumpleaños en medio del verde, talleres interactivos y actividades especiales hacen que cada visita sea inolvidable.



En redes sociales, bajo el nombre de La Granja del Tío Beto, son numerosas las familias que comparten sus vivencias, consolidando al proyecto como un punto de encuentro para quienes buscan momentos de diversión y aprendizaje.



Al final de la jornada, Santiago no solo cumplió su sueño de ser reportero, también disfrutó de una experiencia que recordó a todos que la curiosidad infantil es una de las formas más genuinas de descubrir la magia que nos rodea.



Puede repasar el reportaje completo en el video que está en la portada.