San Pablo tiene un secreto culinario: el enyucado gigante

En San Pablo de Heredia hay un local que empezó sin estridencias y terminó convirtiéndose en uno de esos lugares que la gente recomienda sin pensarlo dos veces. Se llama La Taquería y Algo Más, un negocio familiar que nació con una ventanita, un par de mesas y la voluntad de crecer a punta de trabajo. Hoy, quienes lo visitan hablan de sabor, de porciones generosas y de esa sensación de haber encontrado un sitio que quiere quedarse.



El platillo que lo ha puesto en boca de tantos es un enyucado de tamaño desmedido, servido con papas fritas y una presentación que obliga a detenerse un momento antes de probarlo. No es solo la abundancia; es la receta, el gusto doméstico que no intenta parecer otra cosa. Pero el enyucado no está solo: los tacos se han convertido en favoritos de la clientela, igual que el pollo frito, uno de los más pedidos, acompañado de una mayonesa totalmente casera que también sale en frascos para llevar.



Detrás del negocio está María Luisa Azofeifa, una mujer que hace ocho años abrió la ventanita que luego sería un local. “Gracias a Dios y al esfuerzo hemos ido creciendo, ofreciéndole a la gente calidad y sabor”, recuerda con una mezcla de orgullo y humildad. Su constancia, sumada a la fidelidad de los vecinos, ha hecho que el lugar reciba a familias y turistas que llegan por recomendación y se marchan con la sensación de que volverán.



En Miraflores, San Pablo de Heredia, La Taquería y Algo Más mantiene esa mezcla de tradición y sencillez que a veces parece escasa. Un sitio donde la comida guarda historias y donde cada plato, por abundante o pequeño que sea, habla del empeño con el que fue hecho.



