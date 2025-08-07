San Miguel convirtió su iglesia en queque y el resultado fue conmovedor

Un queque gigante con la forma de la fachada del templo y más de 500 cupcakes llenos de color y cariño fueron la dulce sorpresa con la que los vecinos de San Miguel de Desamparados celebraron los 50 años de tener su propia parroquia.



La iniciativa nació del corazón y las manos de un grupo de panaderos de la comunidad, quienes decidieron rendir homenaje a medio siglo de historia, fe y unión con lo que mejor saben hacer: pan y alegría.



La réplica comestible del templo se convirtió en el centro de todas las miradas, mientras que cada cupcake representó un agradecimiento por los momentos compartidos bajo el techo de la parroquia.



Fue una verdadera fiesta de sabor y espiritualidad, en la que la comunidad entera se unió para celebrar no solo un aniversario, sino una historia colectiva construida con devoción, esfuerzo y esperanza.



Repase esta celebración única en el video que acompaña la portada de este artículo.

