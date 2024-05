San Isidro de Heredia comienza sus festejos patronales

Las fiestas en honor a San Isidro Labrador, patrono de los agricultores, ya comienzan a vivirse en diferentes zonas del país y el cantón herediano del mismo nombre no es la excepción.



La Parroquia San Isidro Labrador, en Heredia, inicia, desde este lunes y durante las próximas dos semanas, con diferentes actividades que permitirán a los visitantes celebrar con alegría y devoción al patrono de los agricultores.



Deyma Valerio, vecina del cantón, recordó cómo las fiestas han cambiado en los últimos años. Sin embargo, se mantiene el fervor del pueblo por agradecer a su patrono.



“Antes las fiestas se realizaban en la plaza. Era una dinámica diferente. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la celebración de las misas en las fincas de los agricultores”, comentó.



Estas misas, que tienen lugar en las propias tierras de labranza, son momentos de profunda conexión con la fe y la tierra. Los agricultores reciben al patrono con gratitud y peticiones de bendición y prosperidad para sus cosechas.



Hotel de las fiestas



Los festejos en San Isidro no estarían completos sin el deleite de los sentidos que proporciona la gastronomía local. Jorge Vargas y María del Carmen Salazar, quienes llevan tres años al frente de la cocina del hotel o turno parroquial, son los artífices detrás de las más exquisitas creaciones culinarias durante estos días de fiesta. Desde platillos tradicionales hasta innovadoras fusiones gastronómicas.



En el caso del hotel, al costado del templo parroquial, estará abierto a partir del 10 de mayo.

Encuentre más información en el Facebook: Parroquia San Isidro Labrador, Heredia.