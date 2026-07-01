Sam 88: el emprendimiento que cose sueños y preserva un legado familiar

En un pequeño taller instalado en su hogar, las máquinas de coser no solo unen telas, también entrelazan recuerdos, talento y amor. Allí, Kristel Mora y su madre, Yesenia Monge, dan vida a Sam 88, un emprendimiento dedicado a la confección de trajes de baño personalizados, diseñados para adaptarse a todos los estilos, gustos y tallas (ver video adjunto).

Detrás de cada diseño existe una historia profundamente emotiva. Sam 88 nació como un homenaje a Samantha, la hermana de Kristel e hija de Yesenia, quien falleció hace algunos años. Desde entonces, este proyecto se convirtió en una forma de mantener vivo su recuerdo y de sentir que una parte de ella continúa presente en cada creación que sale del taller.

El talento de ambas se complementa a la perfección. Kristel, formada en diseño de modas, es la encargada de plasmar las ideas y crear diseños modernos y exclusivos, mientras que Yesenia, con años de experiencia en el arte de la costura, transforma cada boceto en una prenda confeccionada con dedicación y calidad. Juntas han logrado convertir el dolor en inspiración y el emprendimiento en un proyecto que refleja unión familiar y pasión por lo que hacen.

Más que fabricar trajes de baño, madre e hija confeccionan piezas únicas que buscan hacer sentir cómodas y seguras a quienes las utilizan, demostrando que cuando el amor y el esfuerzo se unen, es posible transformar una historia de vida en un sueño hecho realidad.

Quienes deseen conocer su trabajo o realizar un pedido personalizado, pueden comunicarse al 6207-6061, donde Kristel y Yesenia estarán listas para asesorar y confeccionar un diseño pensado especialmente para cada cliente.



