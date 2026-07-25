Sabores que nacen de la tierra: Guanacaste comparte su herencia gastronómica con el mundo

Hablar de la gastronomía guanacasteca es hablar de identidad, tradición y de una estrecha relación con la tierra. Durante generaciones, las familias de esta provincia han construido una cocina basada en el maíz, los vegetales recién cosechados y los ingredientes que ofrece la naturaleza, un legado culinario que hoy continúa conquistando los paladares de los costarricenses y de quienes visitan la región (ver video adjunto).

En Bolsón de Nicoya, Marcelo Mendoza mantiene viva esa tradición desde el campo. Agricultor de toda la vida, cultiva gran parte de los alimentos que llegan a la mesa de su familia y que también forman parte del menú de Palo Verde, un emprendimiento donde reciben a turistas interesados en descubrir los auténticos sabores de la bajura guanacasteca.

Cada cultivo representa el esfuerzo y la dedicación que caracterizan al pueblo guanacasteco, reconocido por su trabajo en el campo y por el profundo respeto hacia la tierra. Esa conexión con la agricultura es la base de una cocina que conserva recetas transmitidas de generación en generación.

En la cocina, Dalila Cascante convierte esa cosecha en verdaderas joyas gastronómicas. Con paciencia y siguiendo las enseñanzas de sus antepasados, prepara algunos de los platillos más tradicionales de la comunidad. Uno de ellos es el arroz de maíz, elaborado con maíz recién cortado, un proceso artesanal que conserva el sabor auténtico de una receta que ha perdurado a través del tiempo.

Más que alimentar, la gastronomía guanacasteca cuenta historias. Cada tortilla, cada olla de maíz y cada platillo típico reflejan el esfuerzo de quienes trabajan la tierra y el deseo de preservar una cultura que se resiste a desaparecer. En lugares como Bolsón de Nicoya, ese patrimonio culinario no solo se mantiene vivo, sino que hoy abre sus puertas al mundo para demostrar que los sabores de Guanacaste son, sin duda, uno de los mayores tesoros de Costa Rica.

Si desea asistir al tour gastronómico, puede escribir al teléfono: 8997-7185.