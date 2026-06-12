Rubén se sumerge en el aquafitness y descubre que hacer ejercicio puede ser divertido

Moverse, ejercitarse y cuidar la salud nunca había sido tan refrescante; por eso, esta vez Rubén McAdam llegó hasta Belén de Heredia para ponerse el traje de baño y comprobar por qué cada vez más personas se apuntan a las clases de aquafitness que se imparten en el Polideportivo de Belén.



Detrás de esta iniciativa se encuentra Hazel Morera, promotora recreativa, quien junto al Comité de Deportes local impulsa este programa gratuito que beneficia a cerca de 200 personas de la comunidad (ver video adjunto).

La piscina se convierte en un gimnasio diferente. Aquí no importa la edad ni la experiencia, porque el agua ayuda a reducir el impacto en las articulaciones mientras permite realizar rutinas completas para mejorar la condición física, la fuerza y la resistencia.



Las clases forman parte del compromiso del Comité de Deportes de Belén por promover estilos de vida saludables y brindar espacios accesibles para toda la población.



Si desea más información sobre estas clases gratuitas de aquafitness, puede comunicarse al teléfono 8888-0529.