Rosa Granados demuestra que los sueños no tienen edad

Rosa Granados hizo historia al convertirse en la primera reina de la Expo Turrialba 2025. Su ejemplo demuestra que los sueños no tienen edad.

Su alegría, carisma y actitud positiva la convirtieron en una figura muy querida dentro de la actividad (ver video de Más que Noticias adjunto en la portada).

La poesía ocupa un lugar especial en su vida. Este arte le permite expresar sus sentimientos y encontrar inspiración en los pequeños detalles de cada día.

Otra de sus grandes pasiones es la cocina. Rosa disfruta preparar platillos para su familia y sus amigos. Siempre recibe a sus invitados con dedicación y cariño.

Las plantas también forman parte de su rutina. Las cuida con paciencia y dedicación. Para ella, cada una necesita tiempo, atención y amor para crecer.

Hoy, Rosa Granados representa mucho más que una corona. Su historia inspira a vivir con entusiasmo, optimismo y perseverancia.