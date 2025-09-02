Ricardo Aguilar: la promesa del ciclismo nacional que también logró graduarse como abogado

Por más de la mitad de su vida, Ricardo Aguilar ha pedaleado con fuerza, disciplina y visión. A sus 23 años, este joven orotinense no solo representa a una nueva generación de ciclistas costarricenses, sino que también demuestra que el esfuerzo académico puede convivir con el alto rendimiento deportivo.



Su historia comenzó hace ocho años, cuando el ciclismo pasó de ser un pasatiempo para mejorar la salud a convertirse en un compromiso de vida. Inspirado por su padre, también ciclista, dio el salto al mundo competitivo en 2017 con su participación en los Juegos Nacionales. Desde entonces, su carrera no ha dejado de crecer.



Uno de sus hitos más importantes llegó en 2022, al coronarse campeón nacional en la categoría sub-23. Ese logro le abrió las puertas de Europa, donde corrió en España con los equipos Telcom y Hostal La Torre. Un año después, vistió la camiseta de Costa Rica en el Mundial de Ciclismo en Glasgow, Escocia, y también compitió en eventos centroamericanos como parte de la selección nacional.



Su recorrido ya abarca Centroamérica y buena parte de Latinoamérica, consolidándolo como una de las figuras emergentes del ciclismo regional. Pero más allá de los podios, Ricardo también alcanzó otro gran triunfo: hace apenas un mes se graduó como licenciado en Derecho, demostrando que la perseverancia es clave en cualquier camino.



Hoy entrena seis días a la semana en disciplinas como ruta, montaña y pista. Y en marzo de este año sumó otro título a su historial al proclamarse campeón nacional élite en ciclismo de pista.



Orotina lo vio crecer y ahora lo observa avanzar con paso firme. Ricardo Aguilar pedalea hacia nuevos horizontes con la mirada en el futuro, pero con el corazón anclado en sus raíces.



Puede encontrar el reportaje completo en el video que aparece en la portada.

