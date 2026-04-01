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Recetario +QN: Empanadas y pan de chiverre
Entre aromas dulces y conversaciones de comunidad, Lidieth Rodríguez, cocinera y colaboradora de la parroquia San Juan Bautista, mantiene viva una tradición muy especial.
En la cocina parroquial de Patarrá hay recetas que no solo se preparan… se heredan.Ahí, entre aromas dulces y conversaciones de comunidad, Lidieth Rodríguez, cocinera y colaboradora de la parroquia San Juan Bautista, mantiene viva una tradición muy especial: las recetas a base de chiverre (ver video adjunto).
Empanadas, pan de chiverre, tamal asado… sabores que para muchos costarricenses significan Semana Santa, familia y memoria.
“Son recetas que vienen de años… y que uno sigue haciendo con cariño para que no se pierdan”, cuenta Lidieth mientras prepara una de las más queridas: las empanadas de chiverre.
Ingredientes
- Miel de chiverre.
- 2 tazas de harina.
- 1 taza de crema dulce.
- 1 barra de mantequilla.
- 1/3 cucharadita de sal.
- 1 cucharada de azúcar.
Se añaden y mezclan todos los ingredientes secos con la mantequilla hasta integrar bien.
Luego añade la crema dulce y si es necesario un poco de agua. Integre bien hasta formar una masa con consistencia para empezar a elaborar empanadas. Añada relleno de chiverre y cierre la empanada.
Lleve al horno a 180°C durante aproximadamente 20 a 25 minutos, o hasta que estén doradas.