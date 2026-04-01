Recetario +QN: Empanadas y pan de chiverre

En la cocina parroquial de Patarrá hay recetas que no solo se preparan… se heredan.​Ahí, entre aromas dulces y conversaciones de comunidad, Lidieth Rodríguez, cocinera y colaboradora de la parroquia San Juan Bautista, mantiene viva una tradición muy especial: las recetas a base de chiverre (ver video adjunto). Empanadas, pan de chiverre, tamal asado… sabores que para muchos costarricenses significan Semana Santa, familia y memoria. “Son recetas que vienen de años… y que uno sigue haciendo con cariño para que no se pierdan”, cuenta Lidieth mientras prepara una de las más queridas: las empanadas de chiverre. Ingredientes Miel de chiverre​.

2 tazas de harina.

1 taza de crema dulce.

1 barra de mantequilla.

1/3 cucharadita de sal.

1 cucharada de azúcar. Prepara ción



Se añaden y mezclan todos los ingredientes secos con la mantequilla hasta integrar bien.





Luego añade la crema dulce y si es necesario un poco de agua. Integre bien hasta formar una masa con consistencia para empezar a elaborar empanadas. Añada relleno de chiverre y cierre la empanada.





Lleve al horno a 180°C durante aproximadamente 20 a 25 minutos, o hasta que estén doradas.



