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Recetario +QN: Empanadas y pan de chiverre

Entre aromas dulces y conversaciones de comunidad, Lidieth Rodríguez, cocinera y colaboradora de la parroquia San Juan Bautista, mantiene viva una tradición muy especial.

Por Johnny López 31 de marzo de 2026, 18:59 PM

En la cocina parroquial de Patarrá hay recetas que no solo se preparan… se heredan.​Ahí, entre aromas dulces y conversaciones de comunidad, Lidieth Rodríguez, cocinera y colaboradora de la parroquia San Juan Bautista, mantiene viva una tradición muy especial: las recetas a base de chiverre (ver video adjunto).

Empanadas, pan de chiverre, tamal asado… sabores que para muchos costarricenses significan Semana Santa, familia y memoria.

“Son recetas que vienen de años… y que uno sigue haciendo con cariño para que no se pierdan”, cuenta Lidieth mientras prepara una de las más queridas: las empanadas de chiverre.

Ingredientes

  • Miel de chiverre​.
  • 2 tazas de harina.
  • 1 taza de crema dulce.
  • 1 barra de mantequilla.
  • 1/3 cucharadita de sal.
  • 1 cucharada de azúcar.
Preparación

Se añaden y mezclan todos los ingredientes secos con la mantequilla hasta integrar bien.

Luego añade la crema dulce y si es necesario un poco de agua. Integre bien hasta formar una masa con consistencia para empezar a elaborar empanadas. Añada relleno de chiverre y cierre la empanada.

Lleve al horno a 180°C durante aproximadamente 20 a 25 minutos, o hasta que estén doradas.

Más que una receta, lo que Lidieth comparte es un pedacito de historia. De esas que se preparan en familia, que llenan la casa de olor a tradición… y que nos recuerdan que, en Costa Rica, la cocina también es una forma de mantener vivas nuestras raíces.

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