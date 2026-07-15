Queque tropical: una receta familiar con el sello de doña Daisy García

Las mejores recetas guardan una historia. Daisy García aprendió a preparar este queque tropical al observar a su suegra durante muchos años. Después incorporó nuevos ingredientes y creó su propia versión (ver video de Más que Noticias adjunto en la portada).



​"A ella no le gustaba compartir las recetas. Era muy quisquillosa. Yo fui observando cómo lo preparaba. Después le agregué otros ingredientes para darle mi propio sello", recordó García.

Ingredientes:

2 barras de mantequilla.

1 taza de azúcar morena.

6 yemas de huevo.

6 claras de huevo.

2 tazas de miel.

3 cucharaditas de canela en polvo.

2 cucharaditas de clavo de olor en polvo.

4 tazas de harina.

1 cucharadita de bicarbonato.

2½ cucharaditas de polvo de hornear.

½ taza de jugo de naranja.

½ taza de ron.

¼ de kilo de nueces o frutos secos.

Preparación:

Bata las claras hasta obtener el punto de nieve y resérvelas. Bata la mantequilla junto con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa. Agregue las yemas y continúe batiendo. Incorpore la miel. Mezcle la harina, la canela, el clavo de olor, el bicarbonato y el polvo de hornear. Agregue poco a poco los ingredientes secos a la mezcla. Incorpore el jugo de naranja, el ron y las claras con movimientos envolventes. Agregue las nueces o los frutos secos. Vierta la mezcla en moldes engrasados y hornee hasta que el centro esté completamente cocido.

﻿El toque personal de Daisy García convirtió esta receta en una tradición familiar.