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Queque tropical: una receta familiar con el sello de doña Daisy García
Esta receta heredada conquista con sabor y tradición.
Las mejores recetas guardan una historia. Daisy García aprendió a preparar este queque tropical al observar a su suegra durante muchos años. Después incorporó nuevos ingredientes y creó su propia versión (ver video de Más que Noticias adjunto en la portada).
"A ella no le gustaba compartir las recetas. Era muy quisquillosa. Yo fui observando cómo lo preparaba. Después le agregué otros ingredientes para darle mi propio sello", recordó García.
Ingredientes:
- 2 barras de mantequilla.
- 1 taza de azúcar morena.
- 6 yemas de huevo.
- 6 claras de huevo.
- 2 tazas de miel.
- 3 cucharaditas de canela en polvo.
- 2 cucharaditas de clavo de olor en polvo.
- 4 tazas de harina.
- 1 cucharadita de bicarbonato.
- 2½ cucharaditas de polvo de hornear.
- ½ taza de jugo de naranja.
- ½ taza de ron.
- ¼ de kilo de nueces o frutos secos.
Preparación:
- Bata las claras hasta obtener el punto de nieve y resérvelas.
- Bata la mantequilla junto con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa.
- Agregue las yemas y continúe batiendo.
- Incorpore la miel.
- Mezcle la harina, la canela, el clavo de olor, el bicarbonato y el polvo de hornear.
- Agregue poco a poco los ingredientes secos a la mezcla.
- Incorpore el jugo de naranja, el ron y las claras con movimientos envolventes.
- Agregue las nueces o los frutos secos.
- Vierta la mezcla en moldes engrasados y hornee hasta que el centro esté completamente cocido.
El toque personal de Daisy García convirtió esta receta en una tradición familiar.