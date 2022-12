+QN regala una navidad diferente a la familia Arrieta Quirós

En La Florida de Siquirres conocimos a la familia Arrieta Quirós, compuesta por don Vinicio, un constructor de 25 años; su esposa, Maybelline, ama de casa de 23 años, y la bella Sharlene, de cinco años.



Para ellos la vida no ha sido fácil, no tienen vicios ni deudas, pero el trabajo no les ha colaborado, pese a que son empeñados con la construcción y ella limpia todas las viviendas que pueda.



Cuando estuvieron viviendo en Cartago, comían o pagaban la casa, por lo que decidieron regresar a La Florida para tratar de acondicionar el galerón donde la mamá de Maybelline guardaba madera.



Con paredes de plástico, sin servicio sanitario y con piso de tierra, todos durmiendo en el mismo cuarto y con limitaciones económicas, en Más que noticias nos propusimos darle una Navidad diferente a la familia.

Sin que ellos lo supieran, llegamos en una buseta de Teletica a su casa. En esta segunda entrega, gracias al apoyo de Almacenes El Rey, Picanha Grill, Epa, Palí y Televisora Costa Rica, logramos que la familia tuviera unas fiestas diferentes.



La pequeña Sharlene tendrá sus amados patines y muñecas; además, les llevaron menaje para la casa, ropa, zapatos y hasta herramientas para que don Vinicio siga con el trabajito.