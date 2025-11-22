Puntarenas desde el mar: el tour que revela los secretos mejor guardados del Golfo de Nicoya

En Puntarenas hay historias que empiezan temprano, cuando el muelle apenas despierta y el aire salado recuerda que el día tendrá algo distinto. La nuestra nació allí, en ese amanecer donde el Golfo de Nicoya parece estirarse igual que un gato perezoso antes de saltar a la luz.



En el embarcadero nos esperaba Mario Zamora. Guía turístico, porteño de corazón y dueño de Isla Cocos Tours, recibe a la gente con la naturalidad de quien ha hecho del mar su casa y de cada ola una conversación. Sonríe con la calma del que sabe navegar no solo el golfo, sino también las historias que lo rodean.



Subimos a la lancha y en pocos minutos el puerto quedó atrás, diminuto, casi un recuerdo. El agua azul comenzó a abrirse ante nosotros y el paisaje se desplegó: islas que emergen como silencios en medio del mar, aves que dibujan sombras breves sobre la superficie y ese sonido constante del océano que parece marcar el ritmo de la mañana. Mario, que tiene el don de convertir cualquier rincón en una lección de vida marina, nos habló de los peces, de las aves, del golfo que lo ha visto crecer.



El recorrido dura cerca de tres horas y combina naturaleza, historia y gastronomía. En la mayoría de los casos incluye meriendas y termina con un almuerzo en el restaurante Isla Cocos, a pocos pasos del faro, un cierre perfecto para un día que empezó con el sol abriendo los ojos sobre el mar.



En el video que acompaña este reportaje le invitamos a vivir el recorrido completo y descubrir cada uno de los destinos que visitamos.



Quienes deseen más información sobre los tours en el Golfo de Nicoya pueden encontrarlos en redes como Isla Cocos Tours CR o comunicarse al teléfono 8870-7030.

