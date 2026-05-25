¿Podría cenar sin ver absolutamente nada? Estas personas lo intentaron y el resultado fue revelador

Entrar con los ojos cubiertos. Escuchar pasos, voces y el sonido de los cubiertos como única guía. Intentar encontrar un vaso sin verlo. Reconocer sabores, texturas y hasta a las personas que se encuentran alrededor... únicamente a través de los sentidos.

Así se vive la experiencia de la "Cena a Oscuras", una actividad organizada por la Sociedad Bíblica de Costa Rica con el propósito de acercar a las personas a la realidad que enfrentan quienes viven con discapacidad visual.

La segunda edición de esta iniciativa se realizó en el Santuario Nacional Dulce Nombre de Jesús, en La Pitahaya de San José, donde decenas de participantes aceptaron el reto de sentarse a la mesa completamente a oscuras.

Sin embargo, la experiencia comienza mucho antes de ocupar un asiento.

"Desde la entrada, cada participante recibe un antifaz y debe dejarse guiar por otras personas para ingresar al salón. Ahí, la confianza se vuelve indispensable", comentó Javier Fallas, vocero de la actividad.

El servicio de la cena estuvo a cargo de personas con discapacidad visual, entre ellas doña Janeth Calvo, quien llegó horas antes al lugar para memorizar cada espacio del salón y poder atender a los comensales con seguridad.

"Es excelente que se realicen este tipo de actividades para fomentar la conciencia y empatía sobre la realidad que enfrentan las personas con discapacidad", expresó Calvo.

Durante la actividad, acciones tan cotidianas como buscar un cubierto, localizar un vaso o identificar lo que hay en el plato se convirtieron en un verdadero desafío para quienes participaron.

Más allá de la cena, el objetivo central fue que cada asistente pudiera acercarse, aunque fuera por un momento, a la experiencia diaria de quienes no pueden ver. "Por un momento, las personas logran acercarse a la realidad que viven quienes no pueden ver", explicaron los organizadores.

La iniciativa también tiene un propósito solidario: recaudar fondos para la compra y donación de Biblias en sistema braille, con el fin de hacer la Palabra de Dios accesible para todas las personas, sin exclusión.

Al final de la noche, muchos salieron del lugar con una sensación difícil de describir. Porque aunque la experiencia transcurre en medio de la oscuridad, deja una mirada mucho más clara sobre el valor de la inclusión.